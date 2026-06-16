martes, 16 de junio de 2026

Curuzú Cuatiá: Aprehendieron a un hombre con un arma de fabricación casera y municiones

En horas de la madrugada de ayer 15-06-26, Efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Curuzú Cuatiá, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera y municiones.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando personal policial realizaba tareas de identificación de personas en inmediaciones de calle Beruti y Avenida Perito Moreno de esa ciudad; Durante el procedimiento, los uniformados detectaron que uno de los identificados llevaba oculto entre sus pertenencias un arma de fuego tipo casera, comúnmente denominada "tumbera", además de tres proyectiles calibre .22.

Ante esta situación, se procedió a la inmediata aprehensión del sujeto y al secuestro preventivo de los elementos hallados, siendo posteriormente trasladado a la citada dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.