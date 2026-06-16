Curuzú Cuatiá: Aprehendieron a un hombre con un arma de fabricación casera y municiones

En horas de la madrugada de ayer 15-06-26, Efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Curuzú Cuatiá, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera y municiones.
El hecho ocurrió en horas de la
madrugada, cuando personal policial realizaba tareas de identificación de
personas en inmediaciones de calle Beruti y Avenida Perito Moreno de esa
ciudad; Durante el procedimiento, los uniformados detectaron que uno de los
identificados llevaba oculto entre sus pertenencias un arma de fuego tipo
casera, comúnmente denominada "tumbera", además de tres proyectiles
calibre .22.
Ante esta situación, se procedió
a la inmediata aprehensión del sujeto y al secuestro preventivo de los
elementos hallados, siendo posteriormente trasladado a la citada dependencia
policial, donde quedó a disposición de la Justicia.