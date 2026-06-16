Cinco personas demoradas y una moto secuestrada en distintos procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada
de hoy, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos
Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla y Motorizada-, en momentos
que realizaban recorridas de prevención y seguridad en distintos sectores de la
ciudad, lograron la demora de cinco personas y el secuestro preventivo de una
motocicleta.
El primer procedimiento lo
concretaron alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de avenida Maipú y
Reconquista, donde personal de la Patrulla Motorizada observó a dos hombres
merodeando entre los vehículos y domicilios de la zona, generando intranquilidad
a los vecinos y transeúntes, por tal motivo se procedió a su demora e
identificación, tratándose de dos hombres de 29 y 34 años de edad, quienes no
pudieron justificar su presencia en el lugar.
Posteriormente, cerca de las
20:30 horas, personal del Comando Patrulla tras una alerta del Sistema Integral
de Emergencias 911 sobre la presencia de un sujeto que ocasionaba disturbios en
la vía pública en la intersección de Avenida Costanera y calle Lavalle, por
ello se dirigieron al lugar donde fue demorado un hombre de 31 años de edad,
que coincidía con las características aportadas, quien además según las
primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales.
Por otra parte, alrededor de las
23:30 horas, durante recorridas preventivas por avenida Gobernador Pujol y
calle Perú, efectivos policiales demoraron a un hombre que intentaba poner en
marcha una motocicleta -marca Gilera Smash-, de la cual no pudo justificar la
propiedad, procediéndose a al secuestro preventivo de la misma.
Finalmente, en la madrugada de
hoy, aproximadamente las 02:45 horas, por calles Plácido Martínez y Santiago
del Estero, el personal policial observó a un hombre corriendo por la vía
pública, por lo que fue demorado, además tras las primeras averiguaciones
resultó que registraría antecedentes policiales.
En todos los casos, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, donde se prosiguen con las actuaciones de rigor.