martes, 16 de junio de 2026

Cinco personas demoradas y una moto secuestrada en distintos procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada de hoy, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla y Motorizada-, en momentos que realizaban recorridas de prevención y seguridad en distintos sectores de la ciudad, lograron la demora de cinco personas y el secuestro preventivo de una motocicleta.

El primer procedimiento lo concretaron alrededor de las 17:30 horas, en inmediaciones de avenida Maipú y Reconquista, donde personal de la Patrulla Motorizada observó a dos hombres merodeando entre los vehículos y domicilios de la zona, generando intranquilidad a los vecinos y transeúntes, por tal motivo se procedió a su demora e identificación, tratándose de dos hombres de 29 y 34 años de edad, quienes no pudieron justificar su presencia en el lugar.

Posteriormente, cerca de las 20:30 horas, personal del Comando Patrulla tras una alerta del Sistema Integral de Emergencias 911 sobre la presencia de un sujeto que ocasionaba disturbios en la vía pública en la intersección de Avenida Costanera y calle Lavalle, por ello se dirigieron al lugar donde fue demorado un hombre de 31 años de edad, que coincidía con las características aportadas, quien además según las primeras averiguaciones registraba antecedentes policiales.

Por otra parte, alrededor de las 23:30 horas, durante recorridas preventivas por avenida Gobernador Pujol y calle Perú, efectivos policiales demoraron a un hombre que intentaba poner en marcha una motocicleta -marca Gilera Smash-, de la cual no pudo justificar la propiedad, procediéndose a al secuestro preventivo de la misma.

Finalmente, en la madrugada de hoy, aproximadamente las 02:45 horas, por calles Plácido Martínez y Santiago del Estero, el personal policial observó a un hombre corriendo por la vía pública, por lo que fue demorado, además tras las primeras averiguaciones resultó que registraría antecedentes policiales.

En todos los casos, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, donde se prosiguen con las actuaciones de rigor.