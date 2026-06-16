martes, 16 de junio de 2026

Itatí: La Policía secuestró una moto con adulteraciones

En horas de la madrugada de ayer 15-06-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Itati, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos lograron el secuestro de una motocicleta que presentaría adulteraciones.

El procedimiento se concretó alrededor de las 03:00 horas, cuando el personal policial se encontraba por calles Manuel Belgrano y Nepomuceno Alegre, donde observaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta de 110c.c realizando maniobras peligrosas, poniendo su integridad fisca en riego y la de terceros, y al intentar identificarlos, ambos abandonaron el vehículo y emprendieron su huida, por lo que se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta -marca Jincheng-.

Posteriormente, tras las primeras averiguaciones realizadas resulto que el número de motor colocado correspondía a dicha motocicleta, mientras que el número de cuadro no guardaba relación con dicho motor.

Al respecto, la motocicleta fue puesta a disposición de la Justicia y trasladada a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.