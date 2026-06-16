Itatí: La Policía secuestró una moto con adulteraciones

El procedimiento se concretó
alrededor de las 03:00 horas, cuando el personal policial se encontraba por
calles Manuel Belgrano y Nepomuceno Alegre, donde observaron a dos hombres que
circulaban en una motocicleta de 110c.c realizando maniobras peligrosas,
poniendo su integridad fisca en riego y la de terceros, y al intentar
identificarlos, ambos abandonaron el vehículo y emprendieron su huida, por lo
que se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta -marca Jincheng-.
Posteriormente, tras las primeras
averiguaciones realizadas resulto que el número de motor colocado correspondía
a dicha motocicleta, mientras que el número de cuadro no guardaba relación con
dicho motor.
Al respecto, la motocicleta fue
puesta a disposición de la Justicia y trasladada a la citada dependencia
policial donde se continúan con las diligencias de rigor.