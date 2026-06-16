martes, 16 de junio de 2026

Goya: Recuperan una bicicleta sustraída y aprehenden al presunto autor

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Goya lograron recuperar una bicicleta denunciada como sustraída y aprehender al presunto autor del hecho, en el marco de una causa por supuesto hurto simple.

La investigación se inició tras la denuncia radicada por un hombre mayor de edad, quien informó la sustracción de una bicicleta -marca Top Mega rod 29-, del sector de estacionamiento de los departamentos donde reside, ubicados por calle Mariano I. Loza de esa ciudad.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial en colaboración con la unidad fiscal interviniente, finalmente se logró localizar y recuperar el rodado sustraído. Asimismo, se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, que se encontraría en situación de calle y que fue sindicada como presunto autor del ilícito.

El aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, mientras se continúan las actuaciones de rigor que corresponden.