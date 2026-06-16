Goya: Recuperan una bicicleta sustraída y aprehenden al presunto autor

La investigación se inició tras
la denuncia radicada por un hombre mayor de edad, quien informó la sustracción
de una bicicleta -marca Top Mega rod 29-, del sector de estacionamiento de los
departamentos donde reside, ubicados por calle Mariano I. Loza de esa ciudad.
A partir de las tareas
investigativas desarrolladas por el personal policial en colaboración con la
unidad fiscal interviniente, finalmente se logró localizar y recuperar el
rodado sustraído. Asimismo, se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de
edad, que se encontraría en situación de calle y que fue sindicada como
presunto autor del ilícito.
El aprehendido fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, mientras se continúan las
actuaciones de rigor que corresponden.