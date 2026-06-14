domingo, 14 de junio de 2026

Curuzú Cuatiá: Detienen a un hombre que provocaba disturbios armado con una tumbera

Ayer 13-06-26 en horas de la madrugada, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Curuzú Cuatia fueron alertados que por calles Berutti y Avenida Perito Moreno se hallaba un grupo de jóvenes ocasionando disturbios en la vía pública, molestando a transeúntes.

Por tal motivo, de forma inmediata los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar donde identificaron a un total de cinco personas; asimismo , en poder de uno de ellos secuestraron una bicicleta rodado 29, una riñonera que contenía en su interior tres proyectiles calibre 22, un cuchillo tipo daga, una manopla de cadena de moto y un teléfono celular marca motorola; siguiendo con el palpado de seguridad correspondiente se le encuentra debajo de sus prendas un arma de fuego -tipo tumbera-, los cuales fueron secuestrados y la persona aprehendida, en tanto los demás demorados.

Al respecto, el aprehendido, los demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las diligencias del caso.