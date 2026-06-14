Curuzú Cuatiá: Detienen a un hombre que provocaba disturbios armado con una tumbera

Por tal motivo, de forma
inmediata los mencionados efectivos se dirigieron hasta el lugar donde
identificaron a un total de cinco personas; asimismo , en poder de uno de ellos
secuestraron una bicicleta rodado 29, una riñonera que contenía en su interior
tres proyectiles calibre 22, un cuchillo tipo daga, una manopla de cadena de
moto y un teléfono celular marca motorola; siguiendo con el palpado de
seguridad correspondiente se le encuentra debajo de sus prendas un arma de
fuego -tipo tumbera-, los cuales fueron secuestrados y la persona aprehendida,
en tanto los demás demorados.
Al respecto, el aprehendido, los
demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la
justicia y trasladados hasta la citada comisaria donde se llevan a cabo las
diligencias del caso.