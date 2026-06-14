La Policía recuperó un can que se hallaba denunciado como sustraído

En horas de la mañana de ayer 13-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Séptima urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención por zonas del barrio Pio X, lograron hallar un can que se encontraba denunciado como sustraído días atrás.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo alrededor de las 09:00 horas por inmediaciones de calle Juan Manuel de
Rosas y Avenida IV Centenario, donde observaron a un can de raza Bulldog
Frances que se encontraba aparentemente desorientado y en estado de nerviosismo,
por lo que procedieron al resguardo del mismo y tras las primeras
averiguaciones realizadas, se logró determinar que se trataría del mismo
denunciado como sustraído días atrás.
El can fue trasladado hasta la citada comisaria donde, bajo las formalidades legales se hizo entrega a su correspondiente propietaria.