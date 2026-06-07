Curuzú Cuatiá: Tras un importante despliegue la Policía recuperó dos motocicletas robadas

En la mañana de hoy 07-06-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en un importante y rápido accionar, lograron recuperaron dos motocicletas que habían sido sustraídas durante la madrugada del domingo, desde el estacionamiento de un complejo bailable de esa ciudad.
Tras tomar conocimiento del
hecho, se desplegó un importante trabajo de investigación y operativo de búsqueda, que permitió localizar
ambos rodados de 110 cc., los cuales se presume que habrían sido abandonados
por los presuntos autores, al verse cercado por los policías, en un predio del
ex Batallón Logístico, en Paraje Sarandí.
Las motocicletas recuperadas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial interviniente, quien dispuso que los rodados fueran restituidas a sus respectivos propietarios, continuándose con las diligencias de rigor.