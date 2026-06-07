La Policía desbarató un kiosco de drogas en Curuzú Cuatiá, hay una mujer detenida

En horas de la tarde de ayer 06-06-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal (DIC) de Curuzú Cuatiá, con la cooperación del Grupo Táctico Operacional (GTO), en colaboración de la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante una orden de allanamiento en una vivienda ubicada sobre avenida Laprida de esa ciudad, donde secuestraron dosis de cocaína, teléfonos celulares y aprehendieron a una mujer.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los efectivos hasta un domicilio ubicado por
Avenida Laprida al 100, lugar donde hallaron 12 envoltorios con una sustancia
blanquecina que, tras las pruebas de orientación realizadas, arrojó resultado
positivo para cocaína. Asimismo, se procedió al secuestro de tres teléfonos
celulares que podrían estar vinculados a la investigación.
Además, como resultado del
procedimiento, fue aprehendida una mujer de 41 años de edad, siendo puesta
junto a lo secuestrado a disposición de la autoridad judicial interviniente, en
tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que
corresponde.