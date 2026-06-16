martes, 16 de junio de 2026

Demoran a un hombre y recuperan la caja registradora de un supermercado

Personal de la Dirección de Investigación Criminal, en el marco de una investigación llevada adelante en relación a un hecho delictivo en un local comercial, en colaboración con la unidad fiscal en turno, lograron demorar al presunto autor del ilícito y recuperar una caja registradora que habría sido sustraída

El procedimiento se concretó en la mañana de ayer 15-06-26, alrededor de las 11:30 horas, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un local comercial ubicado en la intersección de Avenida Teniente Ibáñez y calle Córdoba, motivo por el cual los mencionados efectivos iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando en calle La Pampa del barrio Pío X, la demora de un hombre -alias Pamper- de 29 años de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.

Asimismo, continuando con las tareas investigativas, el personal policial logró el secuestro preventivo de una caja registradora, elemento denunciado como sustraído.

El demorado y el elemento recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.