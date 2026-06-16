Demoran a un hombre y recuperan la caja registradora de un supermercado

Personal de la Dirección de
Investigación Criminal, en el marco de una investigación llevada adelante en
relación a un hecho delictivo en un local comercial, en colaboración con la
unidad fiscal en turno, lograron demorar al presunto autor del ilícito y recuperar
una caja registradora que habría sido sustraída
El procedimiento se concretó en
la mañana de ayer 15-06-26, alrededor de las 11:30 horas, tras tomar
conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un local comercial ubicado en la
intersección de Avenida Teniente Ibáñez y calle Córdoba, motivo por el cual los
mencionados efectivos iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando
en calle La Pampa del barrio Pío X, la demora de un hombre -alias Pamper- de 29
años de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.
Asimismo, continuando con las
tareas investigativas, el personal policial logró el secuestro preventivo de
una caja registradora, elemento denunciado como sustraído.
El demorado y el elemento recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.