martes, 16 de junio de 2026

Esquina: Recuperaron una bicicleta sustraída y aprehendieron al presunto autor en flagrancia

En la tarde del domingo 14-06-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Esquina intervinieron en un procedimiento que culminó con la recuperación de una bicicleta sustraída y la aprehensión del presunto autor del hecho.

El procedimiento tuvo lugar pasadas las 17.30horas, luego de que los citados policías recibieran un alerta al sistema de emergencias 101 sobre la sustracción de una bicicleta en inmediaciones del acceso sur de la ciudad. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que la víctima, junto a ocasionales transeúntes, había logrado demorar al presunto autor del ilícito.

Durante la intervención se procedió al secuestro y recuperación de una bicicleta -marca SLP  rodado 29-, denunciada como sustraída. Asimismo, el sindicado como presunto autor, identificado con el alias “Neke” -mayor de edad, fue aprehendido.

El aprehendido junto al rodado recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se realizaron las diligencias que corresponden.