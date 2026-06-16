Esquina: Recuperaron una bicicleta sustraída y aprehendieron al presunto autor en flagrancia

El procedimiento tuvo lugar
pasadas las 17.30horas, luego de que los citados policías recibieran un alerta
al sistema de emergencias 101 sobre la sustracción de una bicicleta en
inmediaciones del acceso sur de la ciudad. Al arribar al lugar, los uniformados
constataron que la víctima, junto a ocasionales transeúntes, había logrado
demorar al presunto autor del ilícito.
Durante la intervención se
procedió al secuestro y recuperación de una bicicleta -marca SLP rodado 29-, denunciada como sustraída.
Asimismo, el sindicado como presunto autor, identificado con el alias “Neke”
-mayor de edad, fue aprehendido.
El aprehendido junto al rodado
recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en
tanto, en la citada dependencia policial se realizaron las diligencias que
corresponden.