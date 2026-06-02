Demoran a un joven y recuperan una bicicleta robada

En horas de la tarde de hoy 02-06-26, efectivos policiales dependientes de la División de Investigación Criminal de las Comisarias Décimo Quinta y Segunda Urbana, realizaron tareas investigativas en forma conjunta, logrando en la oportunidad el secuestro preventivo de una bicicleta, la cual habría sido denunciada como sustraída días atrás.
El procedimiento, lo concretaron
en inmediaciones de calle Damásio Esquivel, donde identificaron y demoraron a
un joven de 25 años de edad, quien trasladaba una bicicleta -marca Top Mega-,
el cual, tras las primeras averiguaciones realizadas se logró determinar que se
trataría de la misma denunciada como sustraída días atrás.
El demorado y el rodado
secuestrado fueron trasladados hasta la comisaría 15ta a fin de continuar con
las diligencias del caso.