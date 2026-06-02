martes, 2 de junio de 2026

Paso de la Patria: La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos, hay dos personas demoradas

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en la madrugada de hoy 02-06-26, en un domicilio ubicado en esa localidad, donde personas de identidad desconocida sustrajeron un frezeer y prendas de vestir.

Por el hecho, y luego de los arduos trabajos llevados a cabo los mencionados efectivos lograron recuperar los elementos denunciados como sustraídos y así también identificar y demorar a los presuntos autores, tratándose de dos mayores de edad (una mujer y un hombre).

Los demorados y elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.