Paso de la Patria: La Policía recuperó elementos denunciados como sustraídos, hay dos personas demoradas

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en la madrugada de hoy 02-06-26, en un domicilio ubicado en esa localidad, donde personas de identidad desconocida sustrajeron un frezeer y prendas de vestir.
Por el hecho, y luego de los
arduos trabajos llevados a cabo los mencionados efectivos lograron recuperar
los elementos denunciados como sustraídos y así también identificar y demorar a
los presuntos autores, tratándose de dos mayores de edad (una mujer y un
hombre).
Los demorados y elementos
recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.