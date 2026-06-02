Demoraron a un joven con antecedentes policiales

En la noche del domingo 31-05-26, efectivos policiales de la Comisaria 17º Urbana, realizando patrullajes preventivos, procedieron a la demora de un joven que se encontraba merodeando sin poder justificar su accionar.
El procedimiento fue realizado cerca de las 21:30 horas, en inmediaciones
del barrio 500 viviendas, donde los efectivos divisaron e identificaron a un
joven mayor de edad, el cual, deambulaba por la zona, además, tras las
correspondientes averiguaciones, registro poseer antecedentes policiales por
delitos contra la propiedad, siendo posteriormente demorado.
El joven demorado fue trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.