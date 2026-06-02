En diferentes procedimientos recuperan dos motos robadas, hay un demorado

El primero de los procedimientos se concreto alrededor de las 01:00
horas, luego de que los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una
motocicleta – marca Honda Wave 100 cc., por lo que, tras realizar una amplia
tarea investigativa, lograron hallar el rodado abandonado en la vía publica por
calles Estados Unidos y Baibiene.
De igual forma, luego de anoticiarse de la sustracción de un rodado –
marca Zanella ZB 110 cc., realizaron una minuciosa labor de investigación, lo
que posibilito recuperar la motocicleta, la cual fue abandonada por calles
Cosquín y el Maestro, además, siguiendo la línea investigativa, lograron la
detención de un hombre mayor de edad, quien estaría sindicado como presunto
autor del hecho.
Los rodados recuperados junto al detenido fueron puestos a disposición de
la justicia y trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales,
donde se continuaron con los tramites de rigor.