martes, 2 de junio de 2026

En diferentes procedimientos recuperan dos motos robadas, hay un demorado

En la jornada de ayer 01-06-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, en el marco de dos causas judiciales que se investigan y en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, tras amplias labores de investigación, lograron recuperar dos motocicletas vinculadas a los hechos, además, un hombre fue detenido.

El primero de los procedimientos se concreto alrededor de las 01:00 horas, luego de que los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta – marca Honda Wave 100 cc., por lo que, tras realizar una amplia tarea investigativa, lograron hallar el rodado abandonado en la vía publica por calles Estados Unidos y Baibiene.

De igual forma, luego de anoticiarse de la sustracción de un rodado – marca Zanella ZB 110 cc., realizaron una minuciosa labor de investigación, lo que posibilito recuperar la motocicleta, la cual fue abandonada por calles Cosquín y el Maestro, además, siguiendo la línea investigativa, lograron la detención de un hombre mayor de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.

Los rodados recuperados junto al detenido fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor.