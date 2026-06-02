Dos menores fueron demorados por participar de una riña con gomeras en la vía pública

En horas de la tarde de ayer 01-06-26, efectivos policiales dependientes del GRIM IVº, momentos en que se halaban realizando recorridas de prevención de ilícitos, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Las Violetas y Josefina Conte se estaría produciendo una riña entre jóvenes con gomeras.
Por tal motivo, los uniformados se dirigieron hasta el lugar donde
procedieron a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de
dos menores de edad, quienes tenían en su poder gomeras y varias piedras, los
cuales fueron secuestrados.
Los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin
de ser entregados a sus progenitores y continuar con las diligencias del caso.