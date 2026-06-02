Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento fue realizado por calles Tres Sargentos y
Comodoro Rivadavia, donde los efectivos divisaron e identificaron a un joven de
28 años de edad, quien se encontraba observando los vehículos estacionados de
la zona y al no poder justificar su presencia en el lugar fue demorado.
También, encontrándose en inmediaciones del barrio San Marcos, más
precisamente por calles Nº 875 y 175, demoraron e identificaron a dos hombres
-de 28 y 38 años de edad-, quienes se encontraban observando detenidamente los
domicilios de la zona.
Por último, ayer siendo las 12:00 horas aproximadamente, por
calles Lisandro Segovia y Patagonia, observaron a una persona merodeando las
inmediaciones causando intranquilidad, siendo identificada de 21 años de edad y
al no poder justificar su accionar, fue demorada.
Los demorados fueron trasladados a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.