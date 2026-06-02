martes, 2 de junio de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

El domingo 31-05-26 y mediodía de ayer 01-06-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores específicas de prevención, demoraron a cuatro personas en diferentes circunstancias.

El primer procedimiento fue realizado por calles Tres Sargentos y Comodoro Rivadavia, donde los efectivos divisaron e identificaron a un joven de 28 años de edad, quien se encontraba observando los vehículos estacionados de la zona y al no poder justificar su presencia en el lugar fue demorado.

También, encontrándose en inmediaciones del barrio San Marcos, más precisamente por calles Nº 875 y 175, demoraron e identificaron a dos hombres -de 28 y 38 años de edad-, quienes se encontraban observando detenidamente los domicilios de la zona.

Por último, ayer siendo las 12:00 horas aproximadamente, por calles Lisandro Segovia y Patagonia, observaron a una persona merodeando las inmediaciones causando intranquilidad, siendo identificada de 21 años de edad y al no poder justificar su accionar, fue demorada.

Los demorados fueron trasladados a la correspondiente comisaria jurisdiccional, donde se continuaron con los tramites de rigor.