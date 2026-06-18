Empedrado: La Policía Rural detectó transporte irregular de ganado y labró una infracción contravencional

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Empedrado llevaron adelante un procedimiento de control sobre un vehículo que transportaba hacienda bovina, constatando irregularidades en la documentación exigida para el traslado de animales.
Durante una inspección de rutina,
el personal policial interceptó una camioneta con tráiler que transportaba diez
animales vacunos. Al momento de verificar la documentación correspondiente, el
conductor exhibió únicamente la Guía de Traslado, careciendo de la Constancia
de Salida obligatoria para este tipo de movimiento ganadero.
Ante esta situación, se procedió a labrar el acta contravencional correspondiente por infracción al artículo 82 del Código de Faltas vigente, disponiéndose además el traslado preventivo del vehículo y de los animales hasta la dependencia policial para la continuidad de las actuaciones administrativas y legales de rigor.