jueves, 18 de junio de 2026

La Policía demoró a cazadores furtivos en Sauce

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce llevaron adelante un procedimiento en un control policial emplazado sobre Ruta Provincial N.º 23, donde interceptaron una camioneta Toyota Hilux ocupada por tres personas.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados constataron que transportaban en un freezer carne de animales silvestres, tratándose de ejemplares de ciervo axis y un chancho salvaje, además de armas de fuego, municiones y distintos elementos utilizados para la actividad de caza. Los ocupantes exhibieron únicamente una autorización de ingreso a un establecimiento rural, careciendo de la licencia habilitante de caza y de los precintos obligatorios exigidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, y por disposición de la autoridad fiscal interviniente, se iniciaron actuaciones por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna, procediéndose al secuestro de los elementos relacionados con el hecho y a la demora de los involucrados.