La Policía demoró a cazadores furtivos en Sauce

Efectivos de la Unidad Especial
de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce llevaron adelante un procedimiento en
un control policial emplazado sobre Ruta Provincial N.º 23, donde interceptaron
una camioneta Toyota Hilux ocupada por tres personas.
Durante la inspección del
vehículo, los uniformados constataron que transportaban en un freezer carne de
animales silvestres, tratándose de ejemplares de ciervo axis y un chancho
salvaje, además de armas de fuego, municiones y distintos elementos utilizados
para la actividad de caza. Los ocupantes exhibieron únicamente una autorización
de ingreso a un establecimiento rural, careciendo de la licencia habilitante de
caza y de los precintos obligatorios exigidos por la normativa vigente.
Ante esta situación, y por disposición de la autoridad fiscal interviniente, se iniciaron actuaciones por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna, procediéndose al secuestro de los elementos relacionados con el hecho y a la demora de los involucrados.