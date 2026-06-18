Empedrado: Un hombre murió tras caer de su caballo

Ayer 17-06-26 cerca de las 18:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Empedrado tomaron conocimiento de un hecho ocurrido en la Cuarta Sección del Barrio Matadero de esa localidad, donde, lamentablemente, un hombre habría perdido la vida presuntamente tras haber caído de un animal equino.
Según la información preliminar
obtenida, un hombre de 72 años de edad en momentos que se encontraba arreando
ganado vacuno junto a otras personas, por causas que se tratan de esclarecer se
produjo su caída del equino que cabalgaba, quien pese a ser auxiliado debido a
las lesiones que presentaba lamentablemente falleció.
Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la autoridad judicial competente, en tanto en la citada comisaria se continúan con los trámites de rigor.