jueves, 18 de junio de 2026

Loreto: Peatón grave tras ser atropellado por una camioneta

En la tarde de ayer 17-06-26, alrededor de las 18:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Loreto tomaron conocimiento de un siniestro vial sobre Avenida 25 de Mayo y calle Brasil de esa localidad, en el cual un hombre -peatón- resultó con lesiones de carácter grave.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Renault modelo Oroch-, conducida por un hombre de 78 años de edad, y un hombre peatón de 62 años de edad, quien fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Local J. R. Piñeiro, donde tras ser examinado debido a las graves lesiones que presentaba posteriormente fue derivado al Hospital Escuela de esta Ciudad.

Al respecto, en el lugar del hecho se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada dependencia policial.