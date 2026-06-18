Loreto: Peatón grave tras ser atropellado por una camioneta

En la tarde de ayer 17-06-26, alrededor de las 18:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Loreto tomaron conocimiento de un siniestro vial sobre Avenida 25 de Mayo y calle Brasil de esa localidad, en el cual un hombre -peatón- resultó con lesiones de carácter grave.
Según la información preliminar
obtenida, el siniestro tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Renault
modelo Oroch-, conducida por un hombre de 78 años de edad, y un hombre peatón
de 62 años de edad, quien fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Local J.
R. Piñeiro, donde tras ser examinado debido a las graves lesiones que
presentaba posteriormente fue derivado al Hospital Escuela de esta Ciudad.
Al respecto, en el lugar del
hecho se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la
Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada
dependencia policial.