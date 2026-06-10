En diferentes procedimientos demoran a varias personas, secuestran armas blancas y otros elementos

El primer procedimiento lo realizaron alrededor de
las 19:15 horas, en inmediaciones de calles Itatí e Yofre, donde personal
policial observó a un hombre merodeando mirando detenidamente los domicilios de
la zona, además se halló entre sus pertenencias una manopla metálica de hierro,
no pudiendo justificar su presencia en el lugar, fue demorado.
Minutos después, cerca de las 19:30 horas, en la
intersección de calles La Cruz e Itatí, otro hombre fue demorado, ya que se
encontraba observando viviendas de la zona y, hallaron entre sus prendas un
elemento punzante de fabricación casera, compuesto por mango plástico y punta
metálica.
Posteriormente, siendo aproximadamente las 23:00
horas, en inmediaciones de calles Revidatti y Telechea, efectivos identificaron
a dos hombres que observaban domicilios y vehículos estacionados, sin poder justificar
su permanencia en el lugar fueron demorados.
Por otra parte, durante la madrugada de hoy,
alrededor de las 04:30 horas, mientras realizaban recorridas preventivas por Avenida
Maipú y calle Río Miriñay, los uniformados observaron a un hombre que, al
advertir la presencia policial, intentó alejarse apresuradamente, por lo que
fue demorado y se halló entre sus prendas un cuchillo tipo Tramontina de
aproximadamente 30 centímetros, del cual no supo justificar su tenencia.
Todos los demorados fueron trasladados hasta las
comisarias jurisdiccionales donde continuaron con las diligencias de rigor en
cada caso.