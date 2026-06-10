miércoles, 10 de junio de 2026

En diferentes procedimientos demoran a varias personas, secuestran armas blancas y otros elementos

Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5, durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy, en momentos que realizaban recorridas de prevención concretaron diversos procedimientos en distintos sectores de la ciudad, que derivaron en la demora de varias personas y el secuestro de elementos de interés.

El primer procedimiento lo realizaron alrededor de las 19:15 horas, en inmediaciones de calles Itatí e Yofre, donde personal policial observó a un hombre merodeando mirando detenidamente los domicilios de la zona, además se halló entre sus pertenencias una manopla metálica de hierro, no pudiendo justificar su presencia en el lugar, fue demorado.

Minutos después, cerca de las 19:30 horas, en la intersección de calles La Cruz e Itatí, otro hombre fue demorado, ya que se encontraba observando viviendas de la zona y, hallaron entre sus prendas un elemento punzante de fabricación casera, compuesto por mango plástico y punta metálica.

Posteriormente, siendo aproximadamente las 23:00 horas, en inmediaciones de calles Revidatti y Telechea, efectivos identificaron a dos hombres que observaban domicilios y vehículos estacionados, sin poder justificar su permanencia en el lugar fueron demorados.

Por otra parte, durante la madrugada de hoy, alrededor de las 04:30 horas, mientras realizaban recorridas preventivas por Avenida Maipú y calle Río Miriñay, los uniformados observaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, intentó alejarse apresuradamente, por lo que fue demorado y se halló entre sus prendas un cuchillo tipo Tramontina de aproximadamente 30 centímetros, del cual no supo justificar su tenencia.

Todos los demorados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales donde continuaron con las diligencias de rigor en cada caso.