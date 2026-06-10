La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la noche de ayer 09-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Quinta Urbana, en el marco de tareas preventivas y recorridas de seguridad realizadas en su jurisdicción, lograron recuperar una motocicleta que registraba pedido de secuestro por una denuncia de sustracción radicada días atrás.
El procedimiento se concretó alrededor de las
21.00horas, cuando personal policial observó a dos individuos merodeando junto
a una moto. Al advertir la presencia policial, ambos abandonaron el rodado
-marca Honda modelo Biz 125c.c-, y se dieron a la fuga por una zona de
descampado, perdiéndose de vista. Tras las verificaciones correspondientes, se
constató que la motocicleta recuperada, había sido denunciada como sustraída el
pasado 7 de junio.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.