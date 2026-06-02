En diferentes procedimientos la Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

El primer procedimiento fue
realizado por los efectivos del -G.R.I.M. I-, pasadas las 13:00 horas cuando
encontrándose por calles Moreno y Salta, divisaron a una persona causando
disturbios en la vía pública, por lo que procedieron a la demora e identificación
del mismo, resultando ser un hombre de 34 años de edad, quien no supo
justificar su accionar.
De igual forma, los uniformados
del Comando de Patrullas, pasadas las 15:30 horas, circunstancias en que se
encontraban por calle S/N entre calles Don Justino y Gregorio de Pomar,
observaron a dos personas molestando a los transeúntes causando disturbios en
el lugar, procediendo a su demora, resultando ser uno menor y otro mayor de
edad.
También, el -G.R.I.M. V-
hallándose por Avenida Paysandú y calle Rodríguez, cerca de las 16:00 horas,
demoraron e identificaron a dos jóvenes mayores de edad, quienes se encontraban
a bordo de una motocicleta – marca Keller Cronos 110cc.- realizando maniobras
peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.
Asimismo, el mismo personal
encontrándose por Avenida Alta Gracia y calle Cura Brochero, divisaron a un
sujeto observando el interior de los vehículos estacionados en la zona,
procediendo a su identificación -mayor de edad- quien no supo justificar su accionar,
siendo demorado.
Por último, personal del
-G.R.I.M. II-, siendo las 16:30 horas, recorriendo por calles Turin y Tupac
Amaru observaron a dos personas merodeando, quienes al ser interceptados no
supieron justificar su presencia en la zona, resultando uno de ellos menor de
edad, en tanto, el otro fue identificado como un hombre de 30 años de edad,
además, tras las primeras averiguaciones, el mismo poseía antecedentes
policiales.
Las personas demoradas y el
rodado secuestrado fueron trasladadas a las dependencias policiales
correspondientes donde se continúan con los tramites de rigor.