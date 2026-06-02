martes, 2 de junio de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a varias personas y secuestró una motocicleta

En la jornada de hoy 02-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. Nº 1, 2 y 5-, y personal del Comando de Patrullas, realizaron diferentes procedimientos, donde demoraron a varias personas y secuestraron una motocicleta.  

El primer procedimiento fue realizado por los efectivos del -G.R.I.M. I-, pasadas las 13:00 horas cuando encontrándose por calles Moreno y Salta, divisaron a una persona causando disturbios en la vía pública, por lo que procedieron a la demora e identificación del mismo, resultando ser un hombre de 34 años de edad, quien no supo justificar su accionar.

De igual forma, los uniformados del Comando de Patrullas, pasadas las 15:30 horas, circunstancias en que se encontraban por calle S/N entre calles Don Justino y Gregorio de Pomar, observaron a dos personas molestando a los transeúntes causando disturbios en el lugar, procediendo a su demora, resultando ser uno menor y otro mayor de edad.      

También, el -G.R.I.M. V- hallándose por Avenida Paysandú y calle Rodríguez, cerca de las 16:00 horas, demoraron e identificaron a dos jóvenes mayores de edad, quienes se encontraban a bordo de una motocicleta – marca Keller Cronos 110cc.- realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Asimismo, el mismo personal encontrándose por Avenida Alta Gracia y calle Cura Brochero, divisaron a un sujeto observando el interior de los vehículos estacionados en la zona, procediendo a su identificación -mayor de edad- quien no supo justificar su accionar, siendo demorado.

Por último, personal del -G.R.I.M. II-, siendo las 16:30 horas, recorriendo por calles Turin y Tupac Amaru observaron a dos personas merodeando, quienes al ser interceptados no supieron justificar su presencia en la zona, resultando uno de ellos menor de edad, en tanto, el otro fue identificado como un hombre de 30 años de edad, además, tras las primeras averiguaciones, el mismo poseía antecedentes policiales.

Las personas demoradas y el rodado secuestrado fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes donde se continúan con los tramites de rigor.