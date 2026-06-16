En distintos procedimientos la policía demoró a nueve personas y secuestró una motocicleta

El primero de los procedimientos
se concretó alrededor de las 19:40 horas del 15 de junio, cuando efectivos del
G.R.I.M. III, tras una alerta del Sistema Integral de Emergencias 911 sobre la
presencia de un sujeto que se encontraba ocasionando disturbios en la vía,
generando intranquilidad a los transeúntes en calles Junín y Salta , por lo que
se dirigieron al lugar donde fue demorado un hombre de 43 años, quien además
resulto que registraba antecedentes policiales, tras las primeras
averiguaciones realizadas.
Seguidamente, cerca de las 20:30
horas, personal del G.R.I.M. II demoró a un hombre en inmediaciones de las
calles Santiago Zibelman y Medrano, ya que fue observado merodeando y mirando
detenidamente los domicilios y vehículos estacionados.
Posteriormente, alrededor de las
23:45 horas, efectivos del G.R.I.M. II demoraron a dos hombres que circulaban
en una motocicleta -marca Gilera Smash 110c.c-, en calles Alberti y Pirovano
mientras observaban viviendas y vehículos de la zona. Además, no pudieron
acreditar la propiedad ni tenencia del rodado, por lo que se procedió al
secuestro preventivo de la misma.
Finalmente, durante la madrugada
de hoy, personal del G.R.I.M. IV procedió a la demora de cinco jóvenes menores
de edad, luego de que se encontraban promoviendo desorden en la vía pública
mediante el uso de hondas y pirotecnia en inmediaciones de calles Salamanca y
Granada.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados hasta las dependencias jurisdiccionales, donde se prosiguen con las actuaciones de rigor.