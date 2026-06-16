martes, 16 de junio de 2026

En distintos procedimientos la policía demoró a nueve personas y secuestró una motocicleta

Efectivos policiales de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.-, en la jornada de ayer y madrugada de hoy, en momentos que realizaban tareas de prevención en distintos sectores de la ciudad, llevaron adelante diversos procedimientos que culminaron con la demora de nueve personas y el secuestro preventivo de una motocicleta.

El primero de los procedimientos se concretó alrededor de las 19:40 horas del 15 de junio, cuando efectivos del G.R.I.M. III, tras una alerta del Sistema Integral de Emergencias 911 sobre la presencia de un sujeto que se encontraba ocasionando disturbios en la vía, generando intranquilidad a los transeúntes en calles Junín y Salta , por lo que se dirigieron al lugar donde fue demorado un hombre de 43 años, quien además resulto que registraba antecedentes policiales, tras las primeras averiguaciones realizadas.

Seguidamente, cerca de las 20:30 horas, personal del G.R.I.M. II demoró a un hombre en inmediaciones de las calles Santiago Zibelman y Medrano, ya que fue observado merodeando y mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados.

Posteriormente, alrededor de las 23:45 horas, efectivos del G.R.I.M. II demoraron a dos hombres que circulaban en una motocicleta -marca Gilera Smash 110c.c-, en calles Alberti y Pirovano mientras observaban viviendas y vehículos de la zona. Además, no pudieron acreditar la propiedad ni tenencia del rodado, por lo que se procedió al secuestro preventivo de la misma.

Finalmente, durante la madrugada de hoy, personal del G.R.I.M. IV procedió a la demora de cinco jóvenes menores de edad, luego de que se encontraban promoviendo desorden en la vía pública mediante el uso de hondas y pirotecnia en inmediaciones de calles Salamanca y Granada.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados hasta las dependencias jurisdiccionales, donde se prosiguen con las actuaciones de rigor.