Paso de los Libres: Una mujer murio calcinada al incendiarse su vivienda

Según las primeras averiguaciones
efectuadas, el foco ígneo se habría iniciado en uno de los dormitorios del
inmueble y se propagó rápidamente hacia el resto de la vivienda por causas y
circunstancias que se tratan de establecer.
En el lugar residiría dos mujeres -mayores de edad- y junto a cuatro menores de edad, todos lograron salir del inmueble a tiempo, excepto la ciudadana Quiroz, de 64 años de edad, quien habría quedado atrapada en el interior de la vivienda.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal interviniente, en tanto, conforme al primer examen médico, la mujer habría fallecido por inhalación de humo, y en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.