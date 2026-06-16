martes, 16 de junio de 2026

Paso de los Libres: Una mujer murio calcinada al incendiarse su vivienda

En horas de la noche de ayer 15-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaría distrito Primera de Paso de los Libres, en colaboración con las autoridades judiciales intervinientes, iniciaron actuaciones investigativas tras tomar conocimiento de un incendio registrado en una vivienda ubicada por calle Brasil, casi esquina avenida Salvador Di Tomaso, hecho en el cual una mujer perdió la vida.

Según las primeras averiguaciones efectuadas, el foco ígneo se habría iniciado en uno de los dormitorios del inmueble y se propagó rápidamente hacia el resto de la vivienda por causas y circunstancias que se tratan de establecer.

En el lugar residiría dos mujeres -mayores de edad- y junto a cuatro menores de edad, todos lograron salir del inmueble a tiempo, excepto la ciudadana Quiroz, de 64 años de edad, quien habría quedado atrapada en el interior de la vivienda.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal interviniente, en tanto, conforme al primer examen médico, la mujer habría fallecido por inhalación de humo, y en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.