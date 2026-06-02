martes, 2 de junio de 2026

En diversos procedimientos la Policía demoro varias personas

En la madrugada de hoy 02-06-26, el marco de los operativos de prevención y seguridad desplegados por efectivos de los Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.-, concretaron distintos procedimientos que derivaron en la demora de varias personas.

Uno de los procedimientos fue realizado alrededor de las 00:30 horas por personal del G.R.I.M. I, por inmediaciones de Avenida Costanera y calle Quevedo, donde divisaron a un sujeto que observaba vehículos estacionados, por lo que fue identificado y demorado un hombre mayor de edad, quien no pudo justificar su presencia en el lugar.

Posteriormente, cerca de las 01:30 horas, efectivos del G.R.I.M. II demoraron a dos hombres en la intersección de las calles Verona y Ramos Mejía, quienes se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública y generando molestias a transeúntes de la zona.

Asimismo, alrededor de las 02:00 horas, el mismo personal policial en la intersección de las calles Cartagena y Susini, procedió a la demora de un hombre mayor de edad que promovía desorden en la vía pública.

Las personas demoradas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes donde se continúan con los tramites de rigor.