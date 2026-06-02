En diversos procedimientos la Policía demoro varias personas

Uno de los procedimientos fue
realizado alrededor de las 00:30 horas por personal del G.R.I.M. I, por
inmediaciones de Avenida Costanera y calle Quevedo, donde divisaron a un sujeto
que observaba vehículos estacionados, por lo que fue identificado y demorado un
hombre mayor de edad, quien no pudo justificar su presencia en el lugar.
Posteriormente, cerca de las
01:30 horas, efectivos del G.R.I.M. II demoraron a dos hombres en la
intersección de las calles Verona y Ramos Mejía, quienes se encontraban
ocasionando disturbios en la vía pública y generando molestias a transeúntes de
la zona.
Asimismo, alrededor de las 02:00 horas, el mismo personal policial en la intersección de las calles Cartagena y Susini, procedió a la demora de un hombre mayor de edad que promovía desorden en la vía pública.
Las personas demoradas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes donde se continúan con los tramites de rigor.