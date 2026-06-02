martes, 2 de junio de 2026

Itatí: La Policía recuperó una bicicleta sustraída y la restituyó a su propietario

Ayer 01-06-26, Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Itatí recuperaron una bicicleta que había sido abandonada en un descampado del barrio Ibiray durante recorridas preventivas.

El rodado, una bicicleta de alta gama -marca SLP-, fue hallado oculto entre los pastizales y trasladado preventivamente a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Posteriormente, un vecino de la localidad se presentó en la comisaría manifestando que le habían sustraído una bicicleta cuyas características coincidían con la recuperada. Tras ser exhibido el rodado, el ciudadano reconoció el mismo como de su propiedad.

Puesta en conocimiento la autoridad judicial interviniente, se dispuso la entrega formal de la bicicleta a su propietario, quien expresó su voluntad de no radicar denuncia al haber recuperado el bien, destacando el rápido accionar, que posibilitó recuperar dicha bicicleta.