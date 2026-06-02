Itatí: La Policía recuperó una bicicleta sustraída y la restituyó a su propietario

El rodado, una bicicleta de alta gama -marca SLP-, fue hallado oculto
entre los pastizales y trasladado preventivamente a la dependencia policial
para las diligencias correspondientes.
Posteriormente, un vecino de la localidad se presentó en la comisaría
manifestando que le habían sustraído una bicicleta cuyas características
coincidían con la recuperada. Tras ser exhibido el rodado, el ciudadano
reconoció el mismo como de su propiedad.
Puesta en conocimiento la autoridad judicial interviniente, se dispuso la entrega formal de la bicicleta a su propietario, quien expresó su voluntad de no radicar denuncia al haber recuperado el bien, destacando el rápido accionar, que posibilitó recuperar dicha bicicleta.