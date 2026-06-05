En operativos de contralor demoran a cinco personas y secuestran una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo
realizaron los efectivos del -G.R.I.M. V-, quienes cerca de las 09:00 horas,
hallándose por Avenida Maipú y calle Oran, demoraron e identificaron a un
hombre mayor de edad, quien, tras las primeras averiguaciones, registro poseer
un pedido de localización y citación activo, además, dos medidas cautelares
vigentes.
También, alrededor de las 10:00
horas, los mismos efectivos se encontraban de recorridas en el barrio San
Antonio, cuando son alertados por el -SIS 911-, acerca de una persona que
aparentemente habría cometido un hecho delictivo momentos antes, por lo que, al
llegar a calles Jorge Amado e Inglaterra, divisaron a un hombre con similares
características y quien al notar la presencia policial intenta huir, logrando
ser alcanzado y posteriormente demorado, además, tras las averiguaciones
correspondientes, el mismo resulto poseer antecedentes policiales.
Además, personal de la Patrulla
Motorizada pasadas las 15:30 horas, por Avenida Paysandú y calle Gualeguaychu,
demoraron a un hombre de 34 años, quien, se encontraba observado detenidamente
los domicilios de la zona y luego de las averiguaciones pertinentes registro
antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
De igual forma, siendo las 16:00
horas, efectivos del -G.R.I.M. II- por calle Alcorta a la altura 300
aproximadamente demoraron e identificaron a un hombre de 39 años de edad, quien
se encontraba causando disturbios en la vía pública, sin poder justificar su
accionar.
Posteriormente, pasadas las 16:15
horas, el mismo personal se encontraba por calles Don Bosco y Mariano Moreno,
donde fueron alertados por transeúntes acerca de una persona que aparentemente
se encontraba con intenciones de forzar los candados de las bicicletas
estacionadas en la zona, por lo que, tras una intensa recorrida en las
inmediaciones lograron demorar a un joven de 29 años de edad, el cual poseía
similares características a las aportadas y no supo justificar su accionar en
la zona.
Finalmente, el -G.R.I.M. IV-,
colaborando en un operativo de control vehicular e identificación de personas,
siendo las 19:45 horas, por calles Rio Chico y Madrid, demoraron e
identificaron a un joven de 28 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta,
de la cual, no supo justificar su propiedad, además, contaba con antecedentes
policiales.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en casa caso.