viernes, 5 de junio de 2026

En operativos de contralor demoran a cinco personas y secuestran una moto de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 04-06-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 2, 4, 5 y el personal del Comando Patrulla – Patrulla Motorizada, dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizando recorridas en prevención de ilícitos, concretaron varios procedimientos en distintos puntos de la ciudad y demoraron a cinco personas y secuestraron una motocicleta.         

El primer procedimiento lo realizaron los efectivos del -G.R.I.M. V-, quienes cerca de las 09:00 horas, hallándose por Avenida Maipú y calle Oran, demoraron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien, tras las primeras averiguaciones, registro poseer un pedido de localización y citación activo, además, dos medidas cautelares vigentes.

También, alrededor de las 10:00 horas, los mismos efectivos se encontraban de recorridas en el barrio San Antonio, cuando son alertados por el -SIS 911-, acerca de una persona que aparentemente habría cometido un hecho delictivo momentos antes, por lo que, al llegar a calles Jorge Amado e Inglaterra, divisaron a un hombre con similares características y quien al notar la presencia policial intenta huir, logrando ser alcanzado y posteriormente demorado, además, tras las averiguaciones correspondientes, el mismo resulto poseer antecedentes policiales.

Además, personal de la Patrulla Motorizada pasadas las 15:30 horas, por Avenida Paysandú y calle Gualeguaychu, demoraron a un hombre de 34 años, quien, se encontraba observado detenidamente los domicilios de la zona y luego de las averiguaciones pertinentes registro antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.      

De igual forma, siendo las 16:00 horas, efectivos del -G.R.I.M. II- por calle Alcorta a la altura 300 aproximadamente demoraron e identificaron a un hombre de 39 años de edad, quien se encontraba causando disturbios en la vía pública, sin poder justificar su accionar.

Posteriormente, pasadas las 16:15 horas, el mismo personal se encontraba por calles Don Bosco y Mariano Moreno, donde fueron alertados por transeúntes acerca de una persona que aparentemente se encontraba con intenciones de forzar los candados de las bicicletas estacionadas en la zona, por lo que, tras una intensa recorrida en las inmediaciones lograron demorar a un joven de 29 años de edad, el cual poseía similares características a las aportadas y no supo justificar su accionar en la zona.  

Finalmente, el -G.R.I.M. IV-, colaborando en un operativo de control vehicular e identificación de personas, siendo las 19:45 horas, por calles Rio Chico y Madrid, demoraron e identificaron a un joven de 28 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta, de la cual, no supo justificar su propiedad, además, contaba con antecedentes policiales.    

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en casa caso.