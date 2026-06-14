domingo, 14 de junio de 2026

En Paso de los Libres una mujer fue detenida por estar relacionada a una causa que se investiga

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito 2da de Alvear en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa que se encuentra en trámite y por el cual en la jornada de ayer 13-06-26 diligenciaron en la ciudad de Paso de los Libres dos órdenes de allanamientos.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron la detención de una mujer mayor de edad y el secuestro preventivo de un total de cuatro teléfonos celulares que serían de interés para la causa que se investiga.

La persona detenida y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.