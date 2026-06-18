En tareas de prevención, la Policía demoró a dos personas por merodeo

En horas de la tarde de ayer 17-06-26, personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 2, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron en distintas circunstancias la demora de dos personas mayores de edad, resultando uno de ellos con antecedentes policiales.
El primer procedimiento, lo
concretaron alrededor de las 15:30 horas por calles Alcorta y Garzón, donde
identificaron y demoraron a un mayor de 20 años de edad, quien, según las
primeras averiguaciones realizadas se logró determinar que el mismo poseía antecedentes
por delitos contra la propiedad.
Posteriormente, pasada las 15:45
fue demorado otro mayor de 20 años de edad, por intersección de calles
Lombardero y M.J. Payes.
En ambos casos, los demorados
fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 14º, donde se llevan a
cabo las diligencias del caso.