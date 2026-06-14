Esquina: La Policía secuestró elementos denunciados como sustraídos, hay un demorado

En hora de la noche de ayer 13-06-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Esquina, fueron alertados sobre un hecho delictivo registrado en un local comercial ubicado en esa localidad, donde persona desconocida sustrajeron varias herramientas entre otras cosas, los cuales finalmente fueron recuperados y el presunto autor demorado.
El procedimiento, lo efectuaron
los mencionados efectivos luego de un intenso trabajo investigativo llevado a
cabo, lo que permitió identificar al presunto autor del hecho; así también,
lograron dar con los elementos denunciados como sustraídos, siendo una maquina
galopa de mano, una afiladora de cadena para motosierra, una maquina amoladora,
un motor de motosierra, una maquina lustra lijadora, una fresadora eléctrica
entre otras cosas.
Al respecto, la persona demorada
y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias
del caso.