La Policía demoró a un joven con antecedentes delictivos y secuestró una moto de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 13-06-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Intervención Rápida, momentos en que realizaban tareas de prevención de ilícito, lograron la demora de un joven mayor de edad y al secuestro de una motocicleta de dudosa procedencia.
El procedimiento, lo efectuaron
alrededor de las 18:00 horas, por Avenida Colon y calle Zarate, donde
observaron a un hombre circulando a bordo de una motocicleta de 110cc, a quien
identificaron, tratándose de un mayor de 25 años de edad, quien al momento del
procedimiento no contaba con documentaciones que acredite la propiedad del
rodado -marca Zanella ZB- ; así también, continuando con la investigación, se
logró determinar que la persona poesía antecedentes por delitos contra la
propiedad, por lo que fue demorado.
Por tal motivo, el demorado y el
rodado secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 2da
donde se llevan a cabo las diligencias del caso.