martes, 16 de junio de 2026

Ituzaingó: Recuperaron dos bicicletas sustraídas tras una rápida investigación

Efectivos policiales de la Comisaría distrito Tercera de Ituzaingo, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar dos bicicletas que habían sido denunciadas como sustraídas días atrás, en el marco de un legajo judicial en trámite.

Las distintas diligencias investigativas dieron inició el pasado 12 de junio, luego de que una mujer radicara una denuncia, informando que personas desconocidas habían ingresado a su domicilio ubicado en el Barrio San Jorge y sustraído dos bicicletas, rodados 20 y 26.

A partir de ello, personal policial desplegó diversas tareas investigativas que permitieron, en horas de la madrugada del 13 de junio, localizar y recuperar ambos rodados.

Las bicicletas recuperadas fueron secuestradas y puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias que corresponde.