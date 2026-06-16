Ituzaingó: Recuperaron dos bicicletas sustraídas tras una rápida investigación

Efectivos policiales de la Comisaría distrito Tercera de Ituzaingo, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, lograron recuperar dos bicicletas que habían sido denunciadas como sustraídas días atrás, en el marco de un legajo judicial en trámite.
Las distintas diligencias
investigativas dieron inició el pasado 12 de junio, luego de que una mujer
radicara una denuncia, informando que personas desconocidas habían ingresado a
su domicilio ubicado en el Barrio San Jorge y sustraído dos bicicletas, rodados
20 y 26.
A partir de ello, personal
policial desplegó diversas tareas investigativas que permitieron, en horas de
la madrugada del 13 de junio, localizar y recuperar ambos rodados.
Las bicicletas recuperadas fueron
secuestradas y puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las
diligencias que corresponde.