viernes, 5 de junio de 2026

Goya: En operativos de contralor la Policía secuestró una moto buscada por la justicia, hay dos demorados

En la jornada del miércoles 03-06-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya levaron adelante operativos de control vehicular e identificación de personas, logrando en la oportunidad el secuestro preventivo de una motocicleta que registraba pedido de secuestro y la aprehensión de dos jóvenes mayores de edad, quienes además tenían en su poder dinero en efectivo nacional y moneda extranjera.

El procedimiento, lo concretaron sobre Ruta Provincial Nº 38, en la Primera sección “Rincon de Gómez”, donde identificaron a dos jóvenes de 24 y 25 años de edad, quienes circulaban a bordo de una motocicleta -marca Yamaha de 125cc- la cual fue secuestrada y tras las primeras averiguaciones realizadas se determino que poseía pedido de secuestro por parte de la justicia, así también dinero en efectivo nacional y moneda extrajera que los ocupantes tenían en su poder.

El rodado y dinero secuestrado, junto a los aprehendidos, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.