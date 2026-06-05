Goya: En operativos de contralor la Policía secuestró una moto buscada por la justicia, hay dos demorados

El procedimiento, lo concretaron
sobre Ruta Provincial Nº 38, en la Primera sección “Rincon de Gómez”, donde
identificaron a dos jóvenes de 24 y 25 años de edad, quienes circulaban a bordo
de una motocicleta -marca Yamaha de 125cc- la cual fue secuestrada y tras las
primeras averiguaciones realizadas se determino que poseía pedido de secuestro
por parte de la justicia, así también dinero en efectivo nacional y moneda
extrajera que los ocupantes tenían en su poder.
El rodado y dinero secuestrado, junto a los aprehendidos, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.