viernes, 5 de junio de 2026

Personal policial recuperó una bicicleta recientemente sustraída

Durante la mañana de ayer 04-06-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Anti arrebatos, llevaron adelante recorridas de prevención en diferentes barrios de nuestra ciudad, logrando en la oportunidad el secuestro de una bicicleta de alta gama, la cual fue denunciada como sustraída momentos antes.

El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 11:00 horas, en la vía pública, luego de observar a un sujeto circulando a bordo de una bicicleta -marca RALEIGH, Modelo Mojave 4.0 Rod 29- la cual a simple vista tendría similares características a la denunciada como sustraída momentos antes, por lo que al intentar identificar al conductor el mismo emprende su huida y arroja el rodado; siendo secuestrado de manera preventiva y tras realizar las primeras averiguaciones correspondientes se logró determinar que efectivamente se trataría de la misma denunciada como sustraída.

El rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada Unidad a fin de continuar con los tramites del caso.