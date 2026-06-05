Personal policial recuperó una bicicleta recientemente sustraída

El procedimiento, lo concretaron
alrededor de las 11:00 horas, en la vía pública, luego de observar a un sujeto
circulando a bordo de una bicicleta -marca RALEIGH, Modelo Mojave 4.0 Rod 29-
la cual a simple vista tendría similares características a la denunciada como
sustraída momentos antes, por lo que al intentar identificar al conductor el
mismo emprende su huida y arroja el rodado; siendo secuestrado de manera
preventiva y tras realizar las primeras averiguaciones correspondientes se
logró determinar que efectivamente se trataría de la misma denunciada como
sustraída.
El rodado secuestrado fue puesto
a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada Unidad a fin de
continuar con los tramites del caso.