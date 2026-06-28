Goya: Motociclista grave tras chocar contra una vivienda

En la madrugada de hoy 28-06-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Cuarta de Goya tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por calle Reconquista a la altura 266 aproximadamente de la citada ciudad, donde un hombre, aparentemente, tras perder el control de la motocicleta en la que circulaba, resultó lesionado gravemente.
Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 01:30 horas, cuando por
causas y circunstancias que se desconocen, un hombre de 41 años de edad a bordo
de una motocicleta – marca Honda XR 150cc. -, aparentemente habría perdido el
control del rodado impactando con una vivienda de la zona, siendo rápidamente
auxiliado y trasladado al hospital local donde informaron que posee lesiones de
carácter grave.
Al respecto, en el lugar se realizaron las correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuando con las demás diligencias en la citada dependencia.