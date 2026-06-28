domingo, 28 de junio de 2026

Saladas: Demoran a un automovilista y secuestran más de 100 kg. de carne vacuna

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas y Concepcion, realizando sus labores específicas de contralor en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 13 a la altura del kilometro 22 aproximadamente, secuestraron un vehículo automotor que transportaba una gran cantidad de carne vacuna sin las medidas sanitarias correspondientes.

El procedimiento se concretó cuando los citados efectivos detuvieron la marcha de un vehículo – marca Fiat Uno-, y al momento de la inspección se observó que el mismo transportaba alrededor de 107 kilogramos de distintos cortes de carne bovina sin las medidas sanitarias del caso, infringiendo las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal (Art. 206 del Código Penal en vigencia), procediendo al secuestro de lo hallado y el rodado, además, la demora del conductor, un hombre mayor de edad.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor.