Saladas: Demoran a un automovilista y secuestran más de 100 kg. de carne vacuna

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Saladas y Concepcion, realizando sus labores específicas de contralor en inmediaciones de la Ruta Provincial Nº 13 a la altura del kilometro 22 aproximadamente, secuestraron un vehículo automotor que transportaba una gran cantidad de carne vacuna sin las medidas sanitarias correspondientes.
El procedimiento se concretó
cuando los citados efectivos detuvieron la marcha de un vehículo – marca Fiat
Uno-, y al momento de la inspección se observó que el mismo transportaba
alrededor de 107 kilogramos de distintos cortes de carne bovina sin las medidas
sanitarias del caso, infringiendo las reglas establecidas por las leyes de
policía sanitaria animal (Art. 206 del Código Penal en vigencia), procediendo
al secuestro de lo hallado y el rodado, además, la demora del conductor, un
hombre mayor de edad.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor.