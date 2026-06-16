Santo Tomé: La Policía detuvo a un joven vinculado a una causa por lesiones graves

En la jornada del domingo 14-06-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Santo Tomé, dando cumplimiento a un oficio judicial concretaron la detención de un joven, en el marco de una causa por supuestas Lesiones Graves que está siendo investigada.
El procedimiento fue llevado
adelante por personal de la citada dependencia policial, en cumplimiento de una
orden judicial, en el marco del legajo judicial en trámite. Como resultado de
las diligencias, se procedió a la detención de un joven de 19 años de edad,
quien se encontraba sindicado como presunto autor del hecho investigado.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladado a la citada Comisaría, continuándose con las actuaciones y trámites de rigor correspondientes.