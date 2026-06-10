Goya: Tras allanamiento la Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Cuarta de Goya, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron elementos de dudosa procedencia.
Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden
de allanamiento en un domicilio ubicado en calles Timbo y Republica del Líbano
de esa ciudad, lugar donde hallaron y secuestraron dos palas y dos silletas,
los cuales presumiblemente seria de dudosa procedencia.
Los elementos secuestrados fueron
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites del caso.