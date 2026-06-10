miércoles, 10 de junio de 2026

Sauce: Demoran a cazadores furtivos, secuestran armas y carne de fauna silvestre

En la jornada de ayer 09-06-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce, en el marco de los operativos preventivos que lleva adelante en zonas rurales, demoraron a cuatro personas y secuestraron armas de fuego, además de una importante cantidad de carne de animales silvestres obtenida presuntamente mediante caza furtiva.

El procedimiento se concretó durante recorridas de prevención realizadas en la Cuarta Sección Rural de Sauce, sobre Ruta Provincial N.º 23, donde los uniformados interceptaron un vehículo en el que se desplazaban varios ocupantes.

Al efectuar el control correspondiente, los policías hallaron en el interior del rodado restos cárnicos de animales silvestres, constatándose la existencia de aproximadamente diez medias reses de ciervo.

Asimismo, fueron secuestradas dos armas de fuego largas presuntamente utilizadas para dicha actividad, cuyos portadores no pudieron acreditar la documentación exigida para su tenencia.

Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.