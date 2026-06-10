Sauce: Demoran a cazadores furtivos, secuestran armas y carne de fauna silvestre

El procedimiento se concretó
durante recorridas de prevención realizadas en la Cuarta Sección Rural de
Sauce, sobre Ruta Provincial N.º 23, donde los uniformados interceptaron un
vehículo en el que se desplazaban varios ocupantes.
Al efectuar el control
correspondiente, los policías hallaron en el interior del rodado restos
cárnicos de animales silvestres, constatándose la existencia de aproximadamente
diez medias reses de ciervo.
Asimismo, fueron secuestradas dos armas de fuego largas presuntamente utilizadas para dicha actividad, cuyos portadores no pudieron acreditar la documentación exigida para su tenencia.
Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.