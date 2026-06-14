Incineración de tres toneladas de estupefacientes secuestrados en diferentes operativos

El procedimiento fue coordinado y ejecutado por personal del Escuadrón 47 “Ituzaingó” en conjunto con efectivos de Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y la Policía de la provincia de Corrientes, dando estricto cumplimiento a las disposiciones emanadas por las autoridades judiciales competentes de la jurisdicción. Se realizó en las instalaciones del Establecimiento Forestal Las Marías.
De esa manera, los funcionarios efectuaron la destrucción mediante incineración de 3.000 kilos de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana) garantizando la aplicación de los protocolos legales, ambientales y de seguridad vigentes para este tipo de procedimientos operacionales.
Tras finalizar las tareas de quema supervisadas por los gendarmes y demás uniformados, las autoridades presentes labraron las actas de cierre correspondientes, destacando el impacto de la medida en el marco de la lucha integral contra el crimen organizado.
La actividad de quema y disposición final contó con la presencia y supervisión del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Corrientes, la Fiscalía Federal de Distrito Corrientes y el Ministerio Público Fiscal.