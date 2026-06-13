La Policía recuperó dos motocicletas robadas

Efectivos policiales dependientes de la Comisaría Octava urbana, tras tareas investigativas realizadas logró recuperar dos motocicletas que habrían sido denunciadas como sustraidas días atrás.
El procedimiento lo concretaron los mencionados efectivos en la jornada de ayer 12-06-26, en zonas del barrio Loma Linda, siendo ambas de marca Honda Wave.
Los rodados secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada dependencia a fin de continuar con los trámites correspondientes del caso.