Intensos operativos de contralor durante la madrugada

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la madrugada de hoy 11-06-26, efectivos Policiales de la Comisaria Tercera Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, Infantería, P.A.R, G.R.I.M 2,4,5, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.
Los operativos dieron inicio
alrededor de las 02:30, concluyendo, pasadas las 04:30 horas, oportunidad, en
que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.