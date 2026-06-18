La Policía demoró a cuatro personas y secuestró dos motocicletas

En el primer procedimiento, cerca
de las 15:30 horas, personal del GRIM II demoró a un joven de 20 años en
inmediaciones de calles Alcorta y Garzón, quien se encontraba merodeando
divisando el interior de los domicilios de la zona, no pudiendo justificar su
presencia en el lugar, además tras las averiguaciones correspondientes resulto
que registraría antecedentes policiales.
Momentos más tardes, alrededor de
las 16:00 horas en calles Lombardero y M. J. Payes, efectivos del GRIM II
demoro a un joven mayor de edad, que se encontraba observando domicilios y
vehículos estacionados, quien además entre sus prendas tenía un cuchillo de
aproximadamente 20 centímetros, procediéndose a su secuestro bajo las
formalidades legales correspondientes.
Por su parte, siendo
aproximadamente las 18:30 horas, personal del GRIM I demoró a un hombre que
circulaba en una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- por Avenida 3 de
Abril y calle San Juan, quien no contaba con documentación alguna del rodado, además
en la cerradura del baúl y el tambor de ignición presentaba irregularidades,
por lo que se procedió al secuestro preventivo de dicha motocicleta.
En otro procedimiento, cerca de
las 19:00 horas, efectivos del GRIM IV demoraron a un hombre de 35 años de
edad, en inmediaciones de calles Zaragoza y Barcelona, luego de ser observado
merodeando entre los domicilios y generar intranquilidad a los vecinos.
Finalmente, alrededor de las
19:30 hora, nuevamente personal del GRIM I en Avenida 3 de Abril y calle Chaco
demoró a un hombre que circulaba en una motocicleta -marca Honda modelo Wave
110c.c-, realizando maniobras peligrosas poniendo su vida y la de terceros
riesgos, ade4mas se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, por lo
contar con las documentaciones correspondientes.
En todos los casos, las personas
demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados a las comisarías
jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias de rigor.