jueves, 18 de junio de 2026

La Policía demoró a cuatro personas y secuestró dos motocicletas

En la jornada de ayer 17-06-26, efectivos de los distintos Grupos de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M-, en momentos que se encontraban recorridas preventivas en diversos procedimientos en distintos sectores de la ciudad, lograron la demora de cuatro personas y el secuestro preventivo de dos motocicletas.

En el primer procedimiento, cerca de las 15:30 horas, personal del GRIM II demoró a un joven de 20 años en inmediaciones de calles Alcorta y Garzón, quien se encontraba merodeando divisando el interior de los domicilios de la zona, no pudiendo justificar su presencia en el lugar, además tras las averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes policiales.

Momentos más tardes, alrededor de las 16:00 horas en calles Lombardero y M. J. Payes, efectivos del GRIM II demoro a un joven mayor de edad, que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, quien además entre sus prendas tenía un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros, procediéndose a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.

Por su parte, siendo aproximadamente las 18:30 horas, personal del GRIM I demoró a un hombre que circulaba en una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c- por Avenida 3 de Abril y calle San Juan, quien no contaba con documentación alguna del rodado, además en la cerradura del baúl y el tambor de ignición presentaba irregularidades, por lo que se procedió al secuestro preventivo de dicha motocicleta.

En otro procedimiento, cerca de las 19:00 horas, efectivos del GRIM IV demoraron a un hombre de 35 años de edad, en inmediaciones de calles Zaragoza y Barcelona, luego de ser observado merodeando entre los domicilios y generar intranquilidad a los vecinos.

Finalmente, alrededor de las 19:30 hora, nuevamente personal del GRIM I en Avenida 3 de Abril y calle Chaco demoró a un hombre que circulaba en una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110c.c-, realizando maniobras peligrosas poniendo su vida y la de terceros riesgos, ade4mas se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, por lo contar con las documentaciones correspondientes.

En todos los casos, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias de rigor.