Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas en toda la ciudad

El primero de los operativos se
llevó a cabo en jurisdicción de la Comisaria 8º Urbana conjuntamente con
personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas
-Comando Patrulla Movil y Motorizada-, P.A.R y G.R.I.M Nº 5, dando inicio alrededor
de las 10:00, concluyendo, pasadas las 11:00 horas, oportunidad, en que
identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus
antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes
rodados.
De igual forma, efectivos de las
Comisarias 6º y 11º Urbanas en conjunto con sus pares de la Unidad Especial
Antiarrebatos, G.T.O., G.R.I.M. Nº 5 y del Destacamento San Marcos realizaron
los distintos controles e identificaciones de personas y vehículos, en el
horario comprendido de 18:30 a 19:45 horas aproximadamente.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales
correspondientes, a fin de continuar con las diligencias de cada caso.