viernes, 5 de junio de 2026

Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas en toda la ciudad

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la jornada de ayer 04-06-26, efectivos Policiales de la Comisarias 6ta., 8va., y 11ra. Urbanas en forma conjunta y coordinada con sus pares, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dichas jurisdicciones de las mencionadas comisarías de esta ciudad.

El primero de los operativos se llevó a cabo en jurisdicción de la Comisaria 8º Urbana conjuntamente con personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, P.A.R y G.R.I.M Nº 5, dando inicio alrededor de las 10:00, concluyendo, pasadas las 11:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

De igual forma, efectivos de las Comisarias 6º y 11º Urbanas en conjunto con sus pares de la Unidad Especial Antiarrebatos, G.T.O., G.R.I.M. Nº 5 y del Destacamento San Marcos realizaron los distintos controles e identificaciones de personas y vehículos, en el horario comprendido de 18:30 a 19:45 horas aproximadamente.    

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes, a fin de continuar con las diligencias de cada caso.