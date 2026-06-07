domingo, 7 de junio de 2026

Itatí: Detienen a tres personas, secuestran droga y dinero en efectivo

En horas de la siesta de hoy 07-06-26, Efectivos policiales de la Comisaría distrito Itatí, en conjunto con personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado – División Ensenada Grande, realizaron un procedimiento en inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí que culminó con la aprehensión de tres hombres mayores de edad, el secuestro de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

El procedimiento lo realizaron los citados policías, alrededor de las 15.00 horas, cuando fueron alertados de un incidente entre varias personas, ante lo cual, durante la intervención procedieron a la demora de tres personas de 24, 23 y 21 años de edad, asi mismo, los uniformados hallaron y secuestraron de entre sus pertenencias, varios envoltorios que contenían sustancia de origen vegetal y blanquecina, los cuales tras el correspondiente test, arrojo positivo para marihuana y cocaína respectivamente, además de una importante suma de dinero en efectivo, tratándose de poco más de $900.000, elementos que se presume que guardarían relación con una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

De todo ello, se puso en conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, quien dispuso que los tres involucrados queden en carácter de aprehendidos, procediéndose al secuestro de las sustancias y demás elementos de interés para la causa, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.