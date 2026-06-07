Itatí: Detienen a tres personas, secuestran droga y dinero en efectivo

El procedimiento lo realizaron
los citados policías, alrededor de las 15.00 horas, cuando fueron alertados de
un incidente entre varias personas, ante lo cual, durante la intervención
procedieron a la demora de tres personas de 24, 23 y 21 años de edad, asi
mismo, los uniformados hallaron y secuestraron de entre sus pertenencias,
varios envoltorios que contenían sustancia de origen vegetal y blanquecina, los
cuales tras el correspondiente test, arrojo positivo para marihuana y cocaína
respectivamente, además de una importante suma de dinero en efectivo,
tratándose de poco más de $900.000, elementos que se presume que guardarían
relación con una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°
23.737.
De todo ello, se puso en
conocimiento de la Unidad Fiscal de Investigación interviniente, quien dispuso
que los tres involucrados queden en carácter de aprehendidos, procediéndose al
secuestro de las sustancias y demás elementos de interés para la causa, en
tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.