La Policía evitó la sustracción de rejas de una escuela de esta ciudad

El procedimiento se concretó
durante recorridas preventivas realizadas por personal policial, quienes son
alertados por red interna policial, sobre personas de identidad desconocida en
inmediaciones de la citada escuela, por lo que se dirigen de inmediato al lugar
y al arribar constataron que varias rejas habían sido desprendidas y colocadas
fuera del predio con aparentes fines de sustracción.
Ante la rápida presencia de los
uniformados, se presume que los presuntos autores se dieron a la fuga,
abandonando los elementos en el lugar.
Las rejas fueron recuperadas y
puestas a resguardo dentro del establecimiento educativo, en tanto, se
continúan con las diligencias tendientes a identificar a los responsables del
hecho.