domingo, 7 de junio de 2026

La Policía evitó la sustracción de rejas de una escuela de esta ciudad

En horas de la tarde de hoy 07-06-26, efectivos policiales de la Comisaría Sexta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, evitaron la sustracción de rejas perimetrales de una Escuela Técnica, ubicada en inmediaciones de las calles Vélez Sarsfield y Pingle de esta ciudad.

El procedimiento se concretó durante recorridas preventivas realizadas por personal policial, quienes son alertados por red interna policial, sobre personas de identidad desconocida en inmediaciones de la citada escuela, por lo que se dirigen de inmediato al lugar y al arribar constataron que varias rejas habían sido desprendidas y colocadas fuera del predio con aparentes fines de sustracción.

Ante la rápida presencia de los uniformados, se presume que los presuntos autores se dieron a la fuga, abandonando los elementos en el lugar.

Las rejas fueron recuperadas y puestas a resguardo dentro del establecimiento educativo, en tanto, se continúan con las diligencias tendientes a identificar a los responsables del hecho.