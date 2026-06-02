Mercedes: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay dos mujeres detenidas y un joven demorado

Los procedimientos, realizados en domicilios ubicados en el Barrio
Noroeste y Barrio San Pedro de esa ciudad, arrojaron resultados positivos,
lográndose la detención de dos mujeres y la demora de un hombre, además del
secuestro de teléfonos celulares, una Tablet, una notebook, motocicletas,
balanzas digitales, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la
causa.
Asimismo, durante una de las requisas se hallaron envoltorios con una
sustancia que, tras las pruebas de orientación efectuadas por personal
especializado, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.
Cabe mencionar que para el diligenciamiento de los oficios judiciales se
contó con la participación de efectivos de la División de Investigación
Criminal, el Grupo Táctico Operacional y personal especializado todos de Curuzú
Cuatiá.
Las personas involucradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias investigativas correspondientes.