martes, 2 de junio de 2026

Mercedes: La Policía desbarató un kiosco de drogas, hay dos mujeres detenidas y un joven demorado

En la jornada de ayer 01-06-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito primera de Mercedes, tras una investigación llevada adelante durante varias semanas y con intervención de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías interviniente, se concretaron dos allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos, realizados en domicilios ubicados en el Barrio Noroeste y Barrio San Pedro de esa ciudad, arrojaron resultados positivos, lográndose la detención de dos mujeres y la demora de un hombre, además del secuestro de teléfonos celulares, una Tablet, una notebook, motocicletas, balanzas digitales, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, durante una de las requisas se hallaron envoltorios con una sustancia que, tras las pruebas de orientación efectuadas por personal especializado, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Cabe mencionar que para el diligenciamiento de los oficios judiciales se contó con la participación de efectivos de la División de Investigación Criminal, el Grupo Táctico Operacional y personal especializado todos de Curuzú Cuatiá.

Las personas involucradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias investigativas correspondientes.