martes, 16 de junio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta denunciada como sustraída

En la mañana de ayer 15-06-26, alrededor de las 07:30 horas, efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos recuperaron una motocicleta que había sido denunciada como sustraída.

El procedimiento lo concretaron tras tomar conocimiento a traves del Sistema integral de Seguridad 911 aparentemente de una motocicleta abandonada en un descampado ubicado en la intersección de las calles Jesús María y Santa Rita, en el barrio Bejarano, motivo por el cual de inmediato, los efectivos se constituyeron en el lugar, donde procedieron al secuestro bajo las formalidades legales correspondientes de una motocicleta -marca Gilera, modelo Smash-, la cual tras las averiguaciones realizadas resulto que registraba pedido de secuestro por haber sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaría Seccional Decimosexta.

Al respecto el rodado secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial y puesto disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias de rigor.