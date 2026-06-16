La Policía recuperó una motocicleta denunciada como sustraída

El procedimiento lo concretaron
tras tomar conocimiento a traves del Sistema integral de Seguridad 911
aparentemente de una motocicleta abandonada en un descampado ubicado en la
intersección de las calles Jesús María y Santa Rita, en el barrio Bejarano, motivo
por el cual de inmediato, los efectivos se constituyeron en el lugar, donde
procedieron al secuestro bajo las formalidades legales correspondientes de una
motocicleta -marca Gilera, modelo Smash-, la cual tras las averiguaciones
realizadas resulto que registraba pedido de secuestro por haber sido denunciada
como sustraída en jurisdicción de la Comisaría Seccional Decimosexta.
Al respecto el rodado secuestrado
fue trasladado a la citada dependencia policial y puesto disposición de la
autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias de rigor.