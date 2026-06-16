martes, 16 de junio de 2026

La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En horas de la madrugada de ayer 15-06-26, Efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada N°4 GRIM IV, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída horas antes.

Del hecho tomaron conocimiento por parte de un hombre, quien manifestó que personas desconocidas le sustrajeron su motocicleta -marca Gilera Smash-, la cual había dejado estacionada en el garaje de la vivienda de su pareja.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata y tras diversas labores investigativas desplegadas por el personal policial, el rodado fue hallado abandonado en un terreno baldío del Barrio Bejarano, procediéndose a su secuestro preventivo y posterior traslado a la dependencia policial para las diligencias de rigor.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, por disposición judicial será restituida a su legítimo propietario una vez cumplidos los trámites judiciales correspondientes, siendo trasladado a la Comisaría décimo sexta urbana por razones de jurisdicción.