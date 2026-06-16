La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

Del hecho tomaron conocimiento
por parte de un hombre, quien manifestó que personas desconocidas le
sustrajeron su motocicleta -marca Gilera Smash-, la cual había dejado
estacionada en el garaje de la vivienda de su pareja.
Ante tal circunstancia, de forma
inmediata y tras diversas labores investigativas desplegadas por el personal
policial, el rodado fue hallado abandonado en un terreno baldío del Barrio
Bejarano, procediéndose a su secuestro preventivo y posterior traslado a la
dependencia policial para las diligencias de rigor.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, por disposición judicial será restituida a su legítimo propietario una vez cumplidos los trámites judiciales correspondientes, siendo trasladado a la Comisaría décimo sexta urbana por razones de jurisdicción.